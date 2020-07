Havbeite møter motstand:

Strid om privat hummerfiske blant Havsul-turbiner

Ålesund kommune er positive til at Øya Sjømat AS får etablere hummerbeite på Havsteinen utenfor Harøya, all tid det kan etableres uten å være til hinder for Havsul 1. Fylkesmannen er negativ. Fylkeskommunen avgjør konsesjonsspørsmålet.