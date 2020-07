Amerikansk reiseblogger «kårer» Molde til fylkets fineste by

Nyheter

Det er amerikaneren Silvia Lawrence som står bak bloggen Heartmybackpack. Hun har reist rundt i hele Norge og over hele verden, over 80 land. Hun bor for øyeblikket i Helgeland i Nord-Norge. Lawrence er fra Worcester i USA, og har en far fra USA og en mor fra Norge. Hun skriver på bloggen at hun elsker å si til folk at hun er norsk.