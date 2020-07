Slik blir den nye barnehagehverdagen

Nyheter

For de fleste barna i Molde og Hustadvika begynner det nye barnehageåret 15. august. Da er det fortsatt gult farenivå som gjelder. Barnehagene følger Utdanningsdirektoratets trafikklysmodell for smitteverntiltak, og gult nivå betyr at det fortsatt er en rekke smitteverntiltak som barn, ansatte og foreldre og foresatte må forholde seg til. Her er noen av de viktigste reglene: