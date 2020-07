Are fra Tresfjord vekker oppsikt med dette skiltet bak på bobilen

Nyheter

I år skal «alle» på norgesferie, og mange velger bobil. Det kan ofte skape irritasjon fra andre trafikanter som ønsker å kjøre forbi. Are Solheim, som er på tur rundt om i Sør-Norge med kone, barn og bikkje, har løst det på sin egen originale måte: Et skilt bak på bobilen forteller at utålmodige trafikanter kan slippes forbi mot betaling.