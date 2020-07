– Framover vil me rette eit lys mot kvinnane i historien

Nyheter

Gammalt frå Fræna er ein bokserie som har haldt på sidan 1981. I år kjem komiteen bak boka ut med bok nr. 40. Anne Holen Helseth har vore redaktør for bokserien sidan 2008, og er stolt over kor langt redaksjonen har komme. Likevel har kvinner i historien lenge vore for dårleg representert ifølgje, Helseth. Framover tar Gammalt frå Fræna-komiteen på seg utfordringa for å få endring på dette.