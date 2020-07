Spennende satsing

Nyheter

Av og til må man tenke stort. Av og til må man jobbe hardt for å nå hårete mål og få til ting som for andre virker altfor ambisiøst. Troll Housing i Hustadvika er et slikt prosjekt. I ti år har de jobbet med planene om et stort anlegg som kan fungere som datasenter. Naas-familien har tenkt omstilling i kalksteinsbruddet i gruvene på Nås. Fra før har vi fått kulturtilbudet Bergtatte Opplevelser, og de har etablert selskapene Anleggsdeler AS og Landbruksteknikk AS. Nå venter høgteknologi i stor skala for den tradisjonsrike steinindustri-bedriften, i samarbeid med en professor med ekspertise på superdatamaskiner og kontaktnett verden rundt.

For de fleste av oss er det en fremmed verden Troll Housing tar oss inn i. Satsingen på superdatamaskiner har ofte blitt forbundet med kryptovaluta, og til og med rikspolitikerne satte for et par år siden foten ned for å gi kraftrabatt til slike senter som nå er under bygging i Hustadvika – i frykt for å støtte opp under bitcoins og andre nye valutaformer.

I dag er kunnskapen bedre. Datakraften kan brukes til mange samfunnsnyttige formål. Superdatamaskinene er helt nødvendige blant annet for den planlagte 5G-utbyggingen i Norge, og det kommer til å komme slike senter en rekke steder rundt om i landet. Men satsingen krever kraft. Mye kraft. Troll Housing har planer om enda flere anlegg, etter hvert med et samlet kraftbehov tilsvarende Nyhamna-anlegget. Derfor var det nødvendig for datasentrene å få samme støtte som annen kraftkrevende industri i Norge.

Det er også et miljøaspekt ved norske datasenter. Ettersom vi har grønn kraft i Norge, er det bedre å bruke norsk kraft for å drive slike senter enn brun kullkraft i andre land. Norge – og ikke minst Møre og Romsdal – har mulighet for lagring i kjølige fjell og god tilgang til vann. Dette gjør at denne nye industrien klarer seg med mindre strøm enn anlegg andre steder.

Foreløpig er det lagt opp til et anlegg på sju mål og ti nye arbeidsplasser. Ønsket er enda et anlegg på 22 mål på Nås. Lokale selskap har allerede hatt store arbeidsoppdrag på anlegget som er under bygging. Og nå skal store kunder fra hele verden inn med sine servere i konteinerne i Hustadvika. Steinfirmaet på Nås har hatt en omstillingsevne i særklasse.