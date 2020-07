Kjempekø på Furneset

Nyheter

VESTNES: Det har vært svært stor trafikk på ferjestrekningen Vestnes-Molde i store deler av sommeren.

Da bildet under ble tatt klokka 13:30 søndag på Vestnes, var det så lang kø at flere måtte stå over to avganger. Tidligere i sommer har man også opplevd noe liknende på enkelte dager. Fjord 1 svarte med å sette inn åtte ekstra turer og bruke tre ferjer på lørdager, noe som hjalp godt. Dette var et tiltak over tre lørdager.

Mer i vente

Samtidig blir det kø og gjenstående biler på flere avganger andre dager. Nå kommer også utenlandske turister i ukene framover når fellesferien der starter. Dermed vil også trafikken fortsatt bli stor. Samtidig er det ventet økning i yrkestrafikken når fellesferien er over.

Inntil klokka 16 søndag var det bare fem tunge kjøretøy med ferja fra Molde, det meste var ferietrafikk. Her gikk trafikken greit med få gjenstående biler, forteller ferjevakt Erling Fahle til Romsdals Budstikke.