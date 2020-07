Nyheter

Nordkoreansk by i karantene

Nord-Korea har satt grensebyen Kaesong i koronakarantene og landets leder Kim Jong-un har erklært nødtilstand i Kaesong-området. Det melder landets statlige nyhetsbyrå KCNA.

Årsaken er at en avhopper som hadde flyktet til Sør-Korea for flere år siden, tok seg over grensen til Nord-Korea igjen på ulovlig vis 19. juli, med covid-19-symptomer, ifølge KCNA. Hvis han blir bekreftet koronasmittet, vil det være snakk om det første påviste tilfellet i landet. Myndighetene har til nå uttalt at det ikke finnes covid-19 i Nord-Korea, en påstand eksperter i utlandet har stilt seg skeptisk til.

Orkan treffer USA

Sesongens første orkan har truffet land i USA. Kategori én-orkanen Hanna traff land på Padre Island på kysten av det sørlige Texas ved midnatt norsk tid, med vindkast opptil 40,3 meter i sekundet.

Meteorologer advarer om store nedbørsmengder, stormflo og fare for livstruende springflo. Det er også fare for at værsystemet kan utløse tornadoer i en del av landet der koronaviruset sprer seg. Guvernør Greg Abbott sa derfor lørdag at deler av befolkningen som eventuelt må evakueres, skal innkvarteres på separate hotellrom.

Regjeringsforsøk i Tunisia

Hichem Mechichi, som til nå har vært innenriksminister i Tunisia, er utpekt av president Kais Saied til å påta seg statsministervervet og danne ny regjering etter at Elyes Fakhfakh gikk av som statsminister tidligere i måneden.

Mechichi har nå en måned på seg til å danne ny regjering. Deretter skal nasjonalforsamlingen stemme over hans regjeringssammensetning. Hvis han ikke får flertall, blir nasjonalforsamlingen oppløst og nyvalg holdt innen tre måneder.

Mann omkom i trafikkulykke

En 24 år gammel mann omkom i en bilulykke på fylkesvei 29 i Folldal natt til søndag. Mannen var alene i bilen og kjørte ut av veien, opplyser Innlandet politidistrikt.

Han ble erklært død på stedet. Pårørende er varslet. Det er ukjent hva som var foranledningen til ulykken.

Person omkom på Senja etter hjertestans på fjelltur

En person omkom etter å ha fått hjertestans under en tur på fjellet Hesten på Senja i Troms sent lørdag kveld. Politiet meldte først om en fallulykke på fjellet, og både luftambulanse og letemannskaper fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp ble sendt til stedet.

Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet da ambulansehelikopteret landet, men livet sto ikke til å redde.

Hjemme alene-fest kom ut av kontroll i Lillestrøm

Mellom 80 og 100 ungdommer var lørdag kveld på en privat fest i Lillestrøm. Politiet måtte sende flere patruljer til stedet.

Ti av ungdommene angrep to personer. De to er sendt til legevakt for kontroll, men skal ha fått lettere skader. Foreldrene er varslet. Det skal dreie seg om ungdommer i 17-18-årsalderen.