Kvinne funnet død i Ålesund- ingen indikasjon på at dødsfallet skyldes en kriminell handling

Nyheter

(Sunnmørsposten)Oppdatering:

- Vi har ingen indikasjoner på at dødsfallet skyldes en kriminell handling der saken står nå Omstendighetene tilsier likevel at politiet vil foreta ytterligere undersøkelser knyttet til hendelsen. Vi har fremdeles gjøremål igjen, både teknisk og taktisk etterforskning, sier politiadvokat Mathias Häber i en pressemelding.

Det var fredag kveld at politiet varslet på Twitter at de startet etterforskning, i forbindelse med at det var funnet en død kvinne inne på et hotell i Ålesund sentrum. Vedkommende ble funnet i bunnen av en trapp.

Politiet gjennomførte de første taktiske og tekniske undersøkelsene i løpet av fredagsnatta og lørdag 25. juli. Det er etter at disse nå er utført at politiet går ut med denne foreløpige oppdatering på status i saken.

- Det er funnet en død person inne på et hotell i bunnen av ei trapp. Vi prøver å kartlegge omstendighetene nå, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck til Sunnmørsposten.

Ifølge operasjonslederen er det startet taktisk etterforskning, og politiet går i gang med kriminaltekniske undersøkelser utover kvelden og natta. Gram Franck sier dette skal gjøres for å skaffe seg et bilde av hva som har skjedd. Politiet bekreftet like før 01.00 at de skal foreta en åstedsundersøkelse natt til lørdag. Det forteller vår reporter på stedet.

Ingen er pågrepet eller sikta i saka, og det er for tidlig å si om det har skjedd noe kriminelt.

To politibetjenter undersøkte ved 00.30-tiden området på utsiden av hotellet med lommelykt.

Det er ei kvinne i 60-åra som er funnet død, bekrefter politiet.

Avhør og krimtekniske undersøkelser

Innsatsleder Ewa Welle forteller ved 01.40-tida at det pågår krimtekniske undersøkelser på hotellet.

- Vi fikk melding litt over klokka 22.30 om at det var funnet ei død kvinne inne på hotellet. Det har nå blitt satt i gang rutinemessige tekniske og taktiske undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd, sier Welle.

- Var det vitner til hendelsen?

- Det holder vi på å undersøke nå.

Welle forteller at politiet har foretatt noen avhør natt til lørdag, men at de også vil snakke med flere gjester på hotellet etter hvert.

- Finnes det kameraovervåkning på hotellet?

- Ja, det gjør det, bekrefter innsatslederen til Sunnmørsposten.

Enkelte områder inne på hotellet er avsperret. Politiet kan foreløpig ikke si noe om kvinna var aleine da hendelsen skjedde.

Ansatte varslet politiet

Det var ansatte på hotellet som varslet politiet og kvinna skal ha vært død da hun ble funnet.

Operasjonsleder Tor Andre Gram Franck forteller til Sunnmørsposten at kvinna ble funnet ved en vindeltrapp.

Saka var først publisert i Sunnmørsposten.