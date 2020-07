Nyheter

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 25. juli.

Nye reiseråd og innreisekarantene

Ved midnatt natt til lørdag trer oppdaterte regler for innreisekarantene i kraft. Spania og Andorra er nå "røde" land, og dermed vil nordmenn som befinner seg i Spania ved midnatt være pålagt ti dagers karantene ved hjemreise. Til gjengjeld åpner deler av Sverige for innreise igjen - deriblant Värmland, med grensehandelsstedene Töcksfors og Charlottenberg. Det ventes at mange nordmenn vil benytte muligheten til den første karantenefrie svenskehandelen siden mars.

Fengslingsmøte for drapssiktet i Askim

Den 49 år gamle mannen som er siktet for drapet i Askim 12. juli fremstilles for varetektsfengsling i Fredrikstad tingrett klokka 10.00 lørdag. Mannen ble løslatt av Borgarting lagmannsrett torsdag, men ble igjen fengslet fredag. En medsiktet 32-åring er fortsatt fengslet i saken.

Kjell Elvis med verdensrekordforsøk

52 år gamle Kjell Elvis har kontinuerlig sunget Elvis-sanger på The Scotsman i Oslo sentrum siden torsdag morgen. Natt til lørdag er målet at han skal ha satt verdensrekord, og lørdag formiddag skal han etter planen gi seg etter 50 timer og 50 minutter. Elvisimitatoren samler inn penger til et nytt sykehus i Burma.

10. serierunde i Eliteserien i fotball for menn sparkes i gang

To kamper i 10. serierunde spilles lørdag, de seks andre søndag. Klokka 18 møtes Odd og Aalesund i Skien, klokka 20.30 tar Brann imot Kristiansund i Bergen.

Kristoffer Ventura i åpen i PGA-turnering i Minnesota

Norske Kristoffer Ventura ligger på en delt 57. plass etter første dag i PGA-turneringen i Blaine i Minnesota. Turneringen, som varer til søndag, har 6,6 millioner dollar i premiepotten. Ventura har spilt ett slag under par, og ligger sju slag bak lederen.