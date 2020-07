Rant fiskevæske ned frå hengar

Nyheter

Fire køyreforbod blei utferda ved kontroll 23. juli. Det var tekniske manglar, som hadde krav på etterkontroll, som låg bak forboda.

Frank Sandvik ved Statens Vegvesen i Romsdalen, melder i ein rapport at dei tekniske manglane gjekk ut på fiskeavrenning frå hengar, overlast i varebil, lastesikring og sikthindring.

– Fiskeavrenning kan vere trafikkfarleg fordi vegbanen kan bli sleip, og dessuten er det ikkje i favør til miljøet! Køyretøy med fiskeavrenning må stå på kontrollplassen til det har slutta å renne, skriver Frank Sandvik.

Rapporten skriver vidare at fiskeavrenning skjer på grunn av at kjøleaggregatet blir justert til fleire minus.

Overlast er mindre uvanleg. Statens Vegvesen forklarer at varebilen på kontrollstasjonen var overlasta med 500kg.

– Det løyste seg ved at han fekk laste av på kontrollplassen, skaffe seg ein hengar, og så hente resten av lasten, seier Sandvik.

I rapporten påpeiker Sandvik at køyretøyane ikkje er meint til å laste over vektgrensene sine. Køyreeigenskapa til køyertøyet kan med overlast vere til fare for den allmenne trafikksikkerheita. Ved over 500kg overlast vil førar bli anmeldt.