Nyheter

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til fredag 24. juli.

Trump avlyser valgmøte

USAs president Donald Trump avlyser deler av republikanernes møte i Jacksonville Florida i neste måned. Han begrunner det med oppblomstring av koronaviruset i delstaten.

Møtet skulle ha funnet sted fra 24. til 27. august. En gruppe delegater skal imidlertid fortsatt møtes som planlagt i Charlotte i North Carolina 24. august. Der skal de formelt nominere Trump som partiets presidentkandidat.

Biden leder på Fox-måling

President Donald Trumps utfordrer, Joe Biden, leder betydelig over sin republikanske rival i de tre vippedelstatene Michigan, Pennsylvania og Minnesota. Det viser en meningsmåling fra Fox News.

Flere målinger viser at Trump ligger langt bak Biden også på nasjonalt nivå, også når man tar høyde for feilmargin. Amerikanske velgere sier at de i større grad er blitt skuffet av Trump-administrasjonens håndtering av viruskrisen.

Kvinne omkom etter trafikkulykke i Hallingdal

Føreren av en motorsykkel som frontkolliderte med en bil på riksvei 7 på Bekkestad i Ål i Hallingdal torsdag kveld, omkom etter ulykken.

Det bekrefter Sørøst politidistrikt på Twitter natt til fredag. Den omkomne er en kvinne i 40-årene, opplyser politiet til VG.

Amerikansk jagerfly nær iransk fly

Et amerikansk jagerfly fulgte et iransk passasjerfly gjennom syrisk luftrom torsdag kveld, bekrefter USA, som avviser at det var kollisjonsfare.

Meldinger fra iranske og syriske medier gikk ut på at passasjerflyet fra Mahan Air, på vei fra Teheran til Beirut, måtte gå raskt ned i høyde for å unngå kollisjon. Den raske nedstigningen førte til at flere passasjerer ble skadd, hevdet de statlige mediene.

Mann slått bevisstløs i Stavanger

En mann ble slått bevisstløs og er kjørt til legevakt i ambulanse etter en slåsskamp utenfor et utsted i Vågen i Stavanger natt til fredag. Tre personer skal ifølge vitner ha vært involvert i basketaket.

En mann i slutten av 20-årene er pågrepet og satt i arrest, mistenkt for å ha slått vedkommende bevisstløs, melder politiet.

Norske seilere arrestert i Canada for brudd på koronaregler

To nordmenn som søkte nødhavn med sin seilbåt i en canadisk havn forrige uke, ble arrestert av lokalt politi etter å ha lagt til. Årsaken var brudd på Canadas koronaregler, som forbyr fritidsbåter å legge til i havner.

Ifølge Utenriksdepartementets pressevakt Marte Lerberg Kopstad har den norske ambassaden i Ottawa tilbudt konsulær bistand.