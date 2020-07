Denne spillerens karriere har hatt opp- og nedturer, men sett fra Molde er den uansett et eventyr

Nyheter

Torsdag denne uka var det 12 år siden Molde Fotballklubb slo Brann 8–0 på Aker stadion. Det kan være verd å ha med at Brann på daværende tidspunkt var regjerende seriemester. Mame Biram Diouf presenterte seg med tre mål. Et knapt år seinere scoret samme mann fire mål på 27 minutt mot samme motstander. Da hadde speidere og agenter sett nok av senegaleseren som startet på Molde folkehøgskole, og budkampen var i gang. Fredag 17. juli 2009 kom nyheten om at Molde var enig med Manchester United om en sensasjonell overgang. Prislapp: 50 millioner kroner.