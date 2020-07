Nyheter

Det var ansatte i Romsdal Gjenvinning som oppdaget stolpene og skjønte at det var de samme som Molde Hestesportsklubb savnet. Før helga hadde stolpene blitt levert på RIR-stasjonen i Årødalen på oppdrag fra Istad AS for å frakte de bort, forteller Åse Hilde Andersen, styreleder i Molde Hestesportsklubb.