Jubilanten Erling Moe er gjest i RB-sportens podkast

Nyheter

MOLDE: Erling Moe fyller onsdag 50 år, og som en hyllest har vi invitert MFK-treneren til vår podkast. I ukas utgave av RB-sportens podkast går vi igjennom steg for steg karrieren til Erling Moe, og han tar oss selv igjennom noen av opplevelsene han har hatt i de ulike rollene han har hatt gjennom åra.

Erling Moe har igjennom en årrekke vært aktiv i MFK som trener, spillerutvikler og assistent. Før den tid var han spiller og trener for Træff og Moldekameratene. I 2007 ble han assistent til Kjell Jonevret og fortsatte i den stillingen etter at Ole Gunnar Solskjær kom til Aker stadion som hovedtrener. I mellomtiden var Uwe Rösler manager i tre måneder.

«The Double»

Når Ole Gunnar Solskjær var her i første periode, vant MFK sin første ligatittel i historien og fulgte opp gullsesongen med nok et seriemesterskap året etter. Det var Tor Ole Skullerud som fikk ansvaret for å følge opp suksessen til den nåværende Manchester United-sjefen. Da noterte Molde seg for «The Double», med både serie- og cupgull.

Tor Ole Skullerud fikk sparken, og alle øyne rettet seg mot assistenten, Erling Moe. Han tok over som midlertidig manager, og klarte med sine tre måneder i sjefsstolen og gå ubeseiret i de to første kampene i Europa Leauge-gruppespillet, med seier mot Fenerbache, før Ole Gunnar Solskjær tok over igjen.

Ole Gunnar Solskjær ble så ansatt som midlertidig manager i Manchester United, og tiden for Erling Moe som hovedtrener var inne. Siden har han vunnet Eliteserien én gang og ligger godt an i sin andre sesong.

– Fantastisk fornøyd

Indbjør påpeker at Moe er flink til å lete etter ting som kan bli bedre, og har lyst til å sette lys på hvor god serieåpninga til MFK har vært.

– Vi må ta av oss hatten for det dere har levert med prestasjonsforventningene, det er jo historiens beste seriestart. Det registrerer du? Spør Indbjør.

– Det gjør jeg. Jeg er fantastisk fornøyd med det vi har gjort så langt. Poengene vi har tatt er råsterke, svarer Moe.

MFK-treneren blir rørt

Under podkasten kommer tre hilsener fra spillere, trenere og sjefer som Erling Moe har vært nær. Etter hilsene er MFK-treneren lettere rørt av hilsene og lovordene gjestene kommer med.

– Du hører det på de som snakker her, så er det veldig artig og nesten litt rørende at personer jeg har jobbet med og har så stor respekt for, og liker veldig godt som mennesker, sier Erling Moe om hilsningene.

– Derfor er Romsdals Budstikke Norges beste avis

I podkasten kommer hvert panelmedlem med sin spådom før om Bodø/Glimt-kampen, og etter tipperunden er Erling Moe full av lovord mot panelet.

– Nå viser dere hvorfor Romsdals Budstikker er den beste avisa. Det er ekspertise på alle fronter, ler Erling Moe.

I tillegg til Erling Moe består panelet av programleder Ole Bjørner Loe Welde, vikarierende sportsjournalist Marcus Ericson og Carl Henrik Indbjør.