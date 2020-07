2 veker vil Ørbrua i Gjemnes vere stengd.

Nyheter

27. juli til 8. august vil Ørbrua vere stengt fordi forbetringa av brua skal bli fullført. Ørbura ligg på fylkesveg 666 ved Øre kyrkje.

Arbeidet på brua gjer sånn at det blir omkøyring rundt Skeidsdale på fylkesveg 6116. Fylkeskommunen melder at vegen er smal svingete og går gjennom fleire gardstun. Ved dette anbefaler dei lange og tunge køyretøy som vanlegvis køyre fylkesveg 666, å køyre fylkesveg 665 over Osmarka til og frå Torvikbukt.

Plana for renovering av brua er at den skal få nye avlastningsplater mellom brua og landareal. Platene gjer sånn at kreftene frå trafikken blir fordelt, sånn at det blir mindre belasting og slitasje på brua.

For å montere avlastingsplatene er det naudsynt å grave bort vegen på begge sider av brua. Seks avlastingsplater skal bli montert før vegen blir grove på plass igjen, og asfaltert.

Grunnen for at fylkeskommunen utfører vegarbeidet nå i sommar, er fordi det då ikkje skapar hindringar for skuleskyss.