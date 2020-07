Nyheter

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 20. juli

Fengslingsmøter etter drapet i Askim

Det er ventet at de to mennene som er siktet for drap eller medvirkning til drap på Christian Halvorsen (43) i Askim, fremstilles for varetektsfengsling i Follo tingrett.

Halvorsen ble funnet død utenfor en bolig i Askim søndag 12. juli. Den foreløpige obduksjonsrapporten viser at han døde av skuddskader. De to siktede mennene nekter straffskyld.

Opptaket til høyere utdanning er klart

Mandag får personer som har søkt om opptak til høyere utdanning, svar på søknaden. Svarfristen er 24. juli, og man mister plassen om man ikke svarer innen fristen.

Samordna opptak og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim presenterer opptaket fredag 24. juli.

Mike Pompeo besøker London

USAs utenriksminister Mike Pompeo reiser til Storbritannia for å møte britenes statsminister Boris Johnson og utenriksminister Dominic Raab.

Forholdet til Kina er ventet å stå høyt på dagsordenen ettersom både USA og Storbritannia havnet i klinsj med den asiatiske stormakten i flere saker.

Tre kamper i Premier League

Det spilles tre kamper i Premier League mandag kveld: Brighton møter Newcastle, Sheffield United spiller mot Everton, mens Wolverhampton tar imot Crystal Palace.

Kampene er lagenes nest siste i årets Premier League-sesong, som avsluttes søndag 26. juli.