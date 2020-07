Nyheter

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til mandag 20. juli.



Politijakt i Vennesla i Agder

Bevæpnet politi Agder søker etter en navngitt mann i 50-årene etter en hendelse søndag kveld der en kvinne i 30-årene ble utsatt for vold. Hun behandles på sykehus for bruddskader og betegnes som kraftig forslått.





Politiet vet at mannen er bevæpnet med en avsagd hagle og omtaler ham som potensielt farlig. – Vi har grunn til å tro at han i en presset situasjon kan være til fare for andre, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland.





Storbritannia med nye Kina-anklager

Storbritannias utenriksminister Dominic Raab anklager Kina for å begå grove overgrep på menneskerettighetene mot etniske og religiøse minoriteter, og varsler mulige tiltak mandag.





Kinas ambassadør til Storbritannia, Liu Xiaoming, advarer om at landet vil bli møtt med mottiltak hvis det skjer. Han viser til at Kina reagerte med raske mottiltak da USA tidligere denne måneden innførte sanksjoner mot høytstående kinesiske tjenestemenn.





Over 60.000 nye smittede i USA

Siste døgn er det registrert 63.872 nye koronatilfeller og 514 nye koronarelaterte dødsfall i USA, viser tall fra Johns Hopkins University. Dermed har USA totalt 140.474 koronarelaterte dødsfall og 3.762.081 smittetilfeller, ifølge oversikten.





USA har registrert over 60.000 nye smittetilfeller hver dag de siste seks dagene. Rekorden ble satt fredag med 77.638 infeksjoner.





Tung dag for Hovland

En ny tung dag for Viktor Hovland i PGA-turneringen i Ohio toppet seg med dobbeltbogey på hull åtte og trippelbogey på hull 16. På hull 17 klarte Hovland par, mens det ble bogey på siste hull og delt 48.-plass i turneringen.





Spanske Jon Rahm vant PGA-turneringen og inntar topplasseringen på verdensrankingen.





Styrket krone

Ikke siden koronakrisen traff Norge i mars har kronekursen vært sterkere målt mot amerikansk dollar. En dollar koster nå om lag 9,30 kroner, mens en euro koster omtrent 10,60 kroner, skriver Dagens Næringsliv.





I midten av mars var kronen på sitt svakeste målt mot dollaren. Da kostet en dollar 11,80 kroner.





Arabisk romfartøy til Mars

Romfartøyet Amal (håp) fra De forente arabiske emirater er på vei til Mars etter en vellykket oppskyting med en japansk bærerakett. Det er den arabiske verdenens første romreise til en annen planet.





Fartøyet skal bruke sju måneder på ferden til Mars. Der skal det studere den øvre atmosfæren over planeten og overvåke klimaendringer mens det går i bane rundt Mars i minst to år.