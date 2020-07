Fylkesordfører Torve store bekymring er at arbeidsledigheten biter seg fast

Da folk mistet jobben mistet hun nattesøvnen

Tove-Lise Torve er vanligvis ikke en følelsesstyrt politiker. – Da koronaen kom og folk ble permittert og mistet jobben, gikk det så innpå meg at det ble vanskelig å sove godt, sier fylkesordføreren om de tøffe månedene i vår. Hun åpner for en ny tiltakspakke i høst for å få flere i jobb.