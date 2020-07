Nå kan du gå på framme i bussen igjen

Nyheter

I litt over 4 månadar har Fram Møre og Romsdal sine bussar kjørt med lukka framdørar, nå åpnar dei igjen på Aukra, Hustadvika og Midsund. Det skriver fylkeskommunen i ein pressemelding 17. juli.

– Etter fleire risikovurderingar har Boreal AS bestemt at det er forsvarleg å opne dørane igjen frå og med 20. juli. Busselskapet vil fortsette med forsterka reinhald, og oppmodar bussreisande til å fortsette å følgje retningslinjane, seier Martin Reverg i Boreal Buss.

Ingen kontantar, men bankkort

Fram Møre og Romsdal skal med tanke på smittevernshensyn fortsette med tiltak som at kontant ikkje er mogeleg endå. I tillegg til dette må alle passasjerar bruke bakdøra ved avstigning, og kjem fremste seterad vere stengd av. Opninga av framdørane vil likevel sørgje for at betaling blir enklare.

– Nå vil kundar kunne nytte seg av bruke bankkort. Dette gjer det enklare å betale for enkeltbillettar samt fylle på periodebillettar og verdikort, seier Konrad Lillevevang som er seksjonsleiar i Fram.

Tiltaka er fortsatt like viktig

Seksjonsleiaren i Fram er fornøyd med gjenopninga av framdørane, og meinar på at Boreal Buss AS har vore løysingsorienterte i avgjerda. Fylkeskommunen påpeiker at det retningslinjane for smittevernstiltak fortsatt er essensiell å følgje for å få lik framgang.

– Fortsett å hald 1 meter avstand til sjåføren, ikkje reis kollektivt om du er sjuk, vent med å gå om bord til alle har komme seg ut, unngå unødvendig fysisk kontakt og ha god hygiene, er noko av det fylkeskommunen nemner i pressemeldinga si.