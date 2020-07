– En opplevelse for livet, på godt og vondt

Nyheter

Molde: Vi møter familien på fire oppe ved Meisalvatnet tirsdag kveld for snart to uker siden. Etappe to er unnagjort. Så langt har været gitt dem motstand. Regn, sludd, vind og lave temperaturer. Stiene er har vært som elver og terrenget nitti prosent myr. Men en ting skal de ha, motet og smilene har de ikke mistet undervegs.