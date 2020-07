Reagerer på hengekøyeparken

Nyheter

I mai ble det åpnet en hengekøyepark like under toppen av fjellet Digergubben på Midsund. Utendørs Midsund AS, som leverer både tjenester og produkter, står bak opprettelsen av parken. Det er montert sikringsbolter i berget, som skal holde den ene siden av hengekøyene, og 180 cm lange rør, som skal holde den andre siden av hengekøyene. I tillegg er det montert et Cindarella forbrenningtoalett som gjestene kan benytte seg av. Det koster 200 kroner per person per natt å booke plass i parken.