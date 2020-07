Nyheter

EU fortsetter samtalene

Toppmøtet om redningspakken etter koronaepidemien fortsetter lørdag klokka 11. Hittil har EU-lederne møtt en mur av motvilje fra en gruppe nøysomme land under ledelse av Nederland og Østerrike.

Fredagens nesten 14 timer med forhandlinger ble uten resultat siden Nederlands statsminister Mark Rutte nektet å gi etter på sitt krav om streng kontroll på utbetalingene til landene i sør som strever mest.

Demonstrasjon mot politivold i Frankrike

I forbindelse med at det er fire år siden svarte Adama Traoré døde under omstridte omstendigheter etter å ha blitt pågrepet av fransk politi, blir det avholdt demonstrasjoner.

I kjølvannet av protestene mot rasisme og politivold i USA har titusener av franskmenn marsjert i gatene. Mange har trukket paralleller mellom drapet på afroamerikanske George Floyd og Traorés død i 2016.

Nye demonstrasjoner i Russland

Det er varslet nye demonstrasjoner for å vise støtte til den fengslede guvernøren Sergei Furgal i Khabarovsk-regionen lengst øst i Russland.

Furgal, som er populær i regionen, er mistenkt for å stå bak flere drap på starten av 2000-tallet, men kritikere hevder anklagene er falske, og at dette er et forsøk fra president Vladimir Putin på å forsterke makten sin.

To kamper i Eliteserien i fotball

Klokken 18.00 møtes Mjøndalen og Bodø/Glimt til kamp i Eliteserien. Mjøndalen har tapt de siste tre kampene og jakter på poeng mot serielederen.

Klokken 20.30 er det duket for et vestlandsderby når Haugesund tar imot Viking på Haugesund stadion.

Semifinale i FA-cupen

Arsenal spiller mot Manchester City i første semifinale i FA-cupen. Kampen spilles på Wembley Stadium i London klokken 20.40.

Skulle Arsenal slå ut City på lørdag, vil Manchester United eller Chelsea stå på andre banehalvdel under finalen på Wembley 1. august.

Hovland spiler Memorial Tournament

PGA-turneringen i Dublin i Ohio fortsetter lørdag. Viktor Hovland herjet fredag i den anerkjente Memorial-turneringen i Ohio.

Totalt fire slag under par gjør at han er nummer åtte etter halvspilt turnering. Amerikanske Ryan Palmer og Tony Finau ligger i tet på delt 1.-plass, ni slag under par.