Leah (14) mista plutselig hjulet - advarer om mulig sabotasje

Nyheter

Det var seint tirsdag kveld at Leah Sylte (14) og to venninner skulle sykle en liten tur til butikken i Langmyrvegen i Molde. I bakken like vest for butikken gikk det galt; plutselig løsna framhjulet på Leahs ganske nye elsykkel, og hun stupte i asfalten.