Knallåpning av laksefiskesesongen

Nyheter

Nå er det høysesong for laksefiske. I elva Eira i Eresfjord går sesongen mellom 1. juni og 31. august, men dette varierer litt mellom vassdragene. Nesset jeger- og sportsfiskarlag åpner sterkt og har allerede hanket inn like mange kilo laks som de to siste sesongene til sammen.