Båtførere anmeldt for ruskjøring

Klokka 21.10 torsdag kveld meldte politiet at en båtfører i Molde blir anmeldt for å kjøre i påvirket tilstand.

Litt over en time senere, nærmere 22.30, skjedde det samme igjen, også i Molde. En ny båtfører ble anmeldt for å kjøre i påvirket tilstand.

Begge ble tatt med for blodprøvetaking.

Operasjonsleder Thomas Holte forteller til Rbnett fredag morgen at loggen ikke sier noe om tips eller bekymringmeldinger, men at begge førerne ble stoppet under rutinemessing kontroll i forbindelse med båtliv i jazzen. Den første føreren ble stoppen i sentrum, den andre på Retiro. Begge blåste over lovlig promilleverdi, som på sjøen er 0,8.