– Spennende satsing gir arbeidsplasser i Eidsvåg

Nyheter

(Driva:) Hurlen sier det er mulighetene for tilskudd gjennom kraftfondet og andre fond i Nesset som har bidratt til at industrigründer Odd Arne Langset i Eidsvåg og Tore Sjøvik i Midsund ønsker å samarbeide om to spennende prosjekt der virksomheten skal utvikles i Langsethallen i Eidsvåg. Dette gjennom det felles selskapet Norwegian MarinTec Productions AS.