Møre og Romsdal får utvidet TT-ordning

Nyheter

Torsdag ble det gjort kjent at regjeringen tildeler Møre og Romsdal fylkeskommune drøyt fem millioner kroner, slik at flere brukere får utnyttet den utvidede TT-ordningen (tilrettelagt transport for funksjonshemmede).

Tilbudet om TT-ordning gjelder for personer som ikke kan bruke det ordinære kollektivtilbudet, som rullestolbrukere og blinde.

– Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Den utvide ordningen gir brukere et tilbud om 200 reiser i året.

– En gledens dag

– Det er en gledens dag for Blindeforbundet i Møre og Romsdal at Samferdselsdepartementet har tildelt midler til den utvidede TT-ordningen i fylket vårt. Vi har mange år kjempet for at de som har stått på venteliste skal få bli med i ordningen, og gjennom godt samarbeid med samferdselsavdelingen i fylket, er dette nå blitt en realitet, sier Barbro Ness Edvardsen, daglig leder i Blindeforbundet Møre og Romsdal.

Også i fylkeskommunens samferdselsavdeling er de godt fornøyde.

– Sammen med Blindeforbundet har vi arbeidet for å få tildelt økte midler gjennom lang tid. Konsekvensen av å få tildelt ekstra midler gjør at Møre og Romsdal fylkeskommune har mulighet til å gi et vesentlig forsterket TT tilbud til 230 flere brukere, sier Merete Daae, rådgiver i samferdselsavdelingen.

Ni fylker er med

Den utvidede TT-ordningen er en statlig ordning som kommer i tillegg til den fylkeskommunale. Sammen gir de to ordningene brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og svaksynte/blinde

– Nå er ni fylker med i den utvidede TT-ordningen. Vi har et mål om at alle fylkene skal bli del av ordningen, sier Hareide.