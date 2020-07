Nyheter

Fengslingsmøte for Eirik Jensen

Det er nytt fengslingsmøte for Eirik Jensen, som begjærer seg løslatt. Spesialenheten begjærer ham imidlertid varetektsfengslet i åtte nye uker. Han ble 19. juni dømt til 21 års fengsel i Borgarting lagmannsrett for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. . Dommen ble anket på stedet, og er dermed ikke rettskraftig. Han ble pågrepet under domsopplesningen og har sittet varetektsfengslet i Kongsvinger fengsel siden.

Minneseremoni for pandemiens ofre

Det holdes minnemarkering i Madrid for ofre for koronapandemien. Lederne i EU samt ledelsen i Verdens helseorganisasjon deltar.

Flere kjennelser i EU

EU-domstolen kommer med kjennelser i en sak om Facebook og databeskyttelse, samt i en sak om gjenforening av barn med flyktninger.

Ny turnering for Golf-Hovland

Viktor Hovland deltar i PGA-turneringen i Dublin, Ohio som starter torsdag. Han skal i aksjon klokka 13.55 norsk tid. Nordmannen leverte en knallsterk 3.-plass på samme bane i helga.

To kamper i eliteserien i fotball

Det spilles to kamper i eliteserien i fotball torsdag kveld. Klokka 18 møtes Stabæk og Sarpsborg, mens Start tar imot Rosenborg klokka 20.30.