Regjeringen fraråder ikke lenger reise til mange land i Europa

Landene som er unntatt fra frarådingen er blant annet Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Nederland, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland.

Også de svenske regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne er unntatt frarådingen.

Sverige lemper på reiserestriksjonene

Svenske myndigheter er forventet å lempe på reiserestriksjonene når anbefalingen om å unngå all unødvendig reise til EU-land utløper.

Regjeringen og Helsedirektoratet møter med kultursektoren

Kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie har tatt initiativ til et møte med representanter for kinoene og scenekunstsektoren, for å diskutere praktiseringen av énmeters-regelen i kulturfeltet.

Deltakere er statssekretær Anne Grethe Erlandsen fra Helse- og omsorgsdepartementet, politisk rådgiver Emma Lind fra Kulturdepartementet og fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad fra Helsedirektoratet.

Regjeringens ukentlige pressekonferanse om koronasituasjonen

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og overlege Siri Feruglio i Folkehelseinstituttet presenterer status for koronasituasjonen i Norge.

Bollestad er vakthavende statsråd og deltar som regjeringens representant.



Demonstrasjoner mot Putins grunnlovsreformer

Det er varslet demonstrasjoner mot grunnlovsreformene i Russland.

Hovedstyret i Verdens handelsorganisasjon (WTO) skal møtes

Representantene for de 164 medlemslandene skal blant annet høre presentasjoner av de åtte generaldirektørkandidatene.

Den nye generaldirektøren tar over for brasilianske Roberto Azevedo, som i august trekker seg fra stillingen, ett år før tiden.