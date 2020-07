Velfortjent heder til festivalgründer

Nyheter

Et jubileum er en fin anledning til å se både fram og tilbake i tid. Under åpningen av årets Moldejazz, det 60. i rekka, var det derfor på sin plass at festivalen løftet fram og hedret sine veteraner. Utdelingen av Molderosen til Per Inge «Pingen» Hansen var svært fortjent. Moldejazz startet som en ambisiøs idé, og har utviklet seg til et eventyr. Festivalen er svært viktig for regionen og for norsk jazz.

Lenge var det tvil rundt gjennomføringen av årets festival. Beslutningen om å gjennomføre en nedskalert festival er ambisiøs. Åpningen ga mange eksempler på hvorfor det er viktig å gjennomføre. Moldejazz har en rik historie. En uavbrutt rekke skaper kontinuitet i viktige utviklingsprogram, og stadfester jazzens betydning for byen. De 45 planlagte arrangementene viser noe av mangfoldet. Samtidig v iser det organisasjonens evne og vilje til omstilling. Det har vært viktig flere ganger i festivalens historie.

Under åpningen fikk kulturminister Abid Q. Raja hilse på festivalgründerne Per Inge «Pingen» Hansen og Otto Christian «Kikkan» Sættem. Det ble et humørfylt møte. Statsråden ga samtidig kred til hele byen som har gjort festivalen mulig. Han framhevet at Moldejazz nå kan kalle seg verdens eldste jazzfestival i kontinuerlig drift. For Moldejazz er det viktig at kulturministeren får brei kunnskap og innsikt i festivalens funksjon og historie. Moldejazz skal være en arena for unike opplevelser.

Utdelingen av Molderosen er en av mange viktige hendelser under festivalen. At festivalen har mange støttespillere, lokalt, nasjonalt og internasjonalt er tydelig og velkjent. Man har skapt en unik atmosfære, og man har lagt lista høgt når det gjelder kvalitet. Vi tror det er riktig av festivalen å løfte fram sine egne ildsjeler. Derfor var utdelingen av Molderosen til «Pingen» så riktig. Prisvinneren har sjølsagt helt rett når han sier at dette var fortjent.