Gutt (1) funnet omkommet etter fall i elva i Geiranger

Nyheter

Klokka 16.14 tirsdag ettermiddag meldte Politiet i Møre og Romsdal på Twitter at et barn har falt i elva like ved Hotell Union i Geiranger.

Mannskap fra redningsetatene og frivillige jobbet med lokalisering i over fem timer.

Rundt klokken 21.30 ble den snart to år gamle gutten funnet omkommet.

Politiet opplyser om at de pårørende blir ivaretatt av kriseteam. Familien var turister i bygda.

Søket foregikk fra Vinje bro og nedover elven. Redningshelikopter, luftambulanser, redningsskøyter, dykkere og frivillige var med i søket.

Under søket forteller Stranda-ordfører Jan Ove Tryggestad (Sp) at de ser svært alvorlig på hendelsen.

– Vi har satt krisestab, og alt tilgjengelig personell og materiell er satt inn i søket. Det mangler ikke på innsats, så jeg håper at det gir resultater, sier Tryggestad til TV 2.'

Møre og Romsdal politidistrikt sier til NTB at det fortsatt er uklart hva som skjedde da gutten falt i vannet.

– Det vi vet, er at han og moren falt i elva sammen. Moren klarte å komme seg opp på egen hånd, mens gutten ennå ikke er funnet, sier innsatsleder Karl Idar Vik til samme kanal.

Ved 20-tida opplyser politiet at en lokal entreprenør forsøker å demme opp elveløpet hvor gutten forsvant. Dette blir gjort for å for å minske eller fjerne vannføringen og dermed lette søket langs elva.

Operasjonsleder Tor André Franck Gram i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser til NTB at det i løpet av dagen vil vurderes om det skal foretas en obduksjon å kunne konkludere med dødsårsak.