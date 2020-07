Nyheter

Mary Trump lanserer bok om president Trump

President Donald Trumps niese Mary Trump lanserer boka «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man». Boka skal komme med kritikk og avsløringer om president Trump.

Landbruksministeren sjekker statusen for norsk korndyrking

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Østfold for å få dagsaktuell status på norsk korndyrking. Der besøker hun det nye anlegget til Østfoldkorn i Sarpsborg og kornbonde Tom Skammelsrud i Degernes.

Ghislaine Maxwell i retten

Jeffrey Epsteins ekskjæreste Ghislaine Maxwell møter til sin første rettshøring. Hun er siktet for å ha lokket unge jenter helt ned i 14-årsalderen til å ha sex med Epstein.

Rettssak mot jihadistleder i ICC starter

Rettssaken mot maliske Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, som er tiltalt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskerettigheten, starter i Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

Frankrike feirer nasjonaldag

Feiringen blir noe dempet på grunn av koronapandemien. Blant annet er den tradisjonelle militærparaden opp Champs Élysèes avlyst.

Domsavsigelse i saken om luftblokade mot Qatar

Den internasjonale domstolen (ICJ) legger fram avgjørelsen sin om forbudet flere arabiske land har mot å la Qatar bruke luftrommet deres.

Kronprinsesse Victoria fyller 43 år

Sveriges kronprinsesse Victoria fyller 43 år. Den tradisjonelle offisielle feiringen på Solliden slott er avlyst på grunn av koronapandemien.