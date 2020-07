Nyheter

Mann alvorlig skadd etter voldshendelse i Fauske

En mann i 30-årene er alvorlig skadd etter en voldsepisode i en dagligvarebutikk i Fauske i Nordland. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade.

Mannen i 30-årene er fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med ambulansehelikopter, mens en mann i 20-årene skal ha fått overfladiske skader.

Green Yard overtar Kleven verft

Green Yard Group overtar Kleven verft i Ulsteinvik. De nye eierne satser på å drive skipsbygging videre på verftet. Partene ble enige om en avtale like etter midnatt.

Green Yard Group er et av landets ledende bedrifter innen resirkulering av skip og rigger samt resirkulering av jern og metaller og holder til i Fedafjorden i Kvinesdal i Agder.

Person savnet etter brann i bolighus i Rendalen

En person er savnet etter at det mandag kveld brøt ut brann i en bolig i Åkrestrømmen i Rendalen kommune i Innlandet. En annen person kom seg ut av huset, men har fått i seg en del røyk og er kjørt til sykehus i Tynset for oppfølgning av røykskader.

Ifølge Innlandet politidistrikt er det registrert to personer boende på adressen, og den andre personen er det ikke gjort rede for.

Koronakrisepakker ga historisk budsjettunderskudd i USA

USA pådro seg i juni det største månedlige budsjettunderskuddet noen gang. Årsaken er utbetalinger til krisepakker og mindre skatteinntekter.

Finansdepartementet rapporterte mandag et underskudd på 864 milliarder dollar i forrige måned, nærmere 5.700 milliarder kroner. De røde tallene for juni er større enn de fleste års underskudd i USAs historie og overgår den negative månedlige rekorden på 738 milliarder dollar fra april.

FN: Barn og kvinner døde i luftangrep i Jemen

Et luftangrep nordvest i Jemen har drept sju barn og to kvinner, opplyser FN.

Houthi-opprørerne anklager den saudiledede koalisjonen for å stå bak angrepet mot sivile nordvest i landet mandag. FNs representanter i Jemen sier feltrapporter bekrefter et angrep der ni døde og to barn og to kvinner ble skadd.

Trumps niese får snakke fritt om kontroversiell bok

En rett i New York opphevet mandag et midlertidig forbud som var ilagt Mary Trump. Hun får dermed snakke om sin kontroversielle bok om onkelen, USAs president.

Tirsdag kommer niesens bok «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man». Utgivelsesdatoen er framskyndet med to uker etter at en domstol avviste et søksmål fra Trump-familien, som forsøkte å få til et midlertidig forbud mot å utgi boken.