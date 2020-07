Barn (2) falt i elv i Geiranger - stor leteaksjon pågår

Nyheter

Klokka 16:14 meldte Politiet i Møre og Romsdal på Twitter at et barn har falt i elva like ved Hotel Union i Geiranger.

Mannskap fra redningsetatene og frivillige jobber med lokalisering. Alt av redningsressurser er på vei eller på stedet, og luftambulanse og redningshelikopter vil ankomme med redningsmenn og redningsdykkere, melder politiet.

Det søkes fra Vinje bro og nedover elva, opplyser politiet i Møre og Romsdal.

HRS Sør-Norge opplyser at det er sendt ut redningshelikopter og flere luftambulanser fra Florø. Mange båter er også i området.

Også redningsskøyta DNVII er på vei for å bistå i søket, melder Redningsselskapet.





Saken oppdateres