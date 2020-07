- Alt i alt er vi veldig fornøyd

Nyheter

(Åndalsnes Avis): – Det startet jo med at vi var usikre på om det i det hele tatt kan bli en festival. Vi bestemte oss raskt for at festivalen kunne gjennomføres på en eller annen måte – siden vi har ei hel uke på oss, er spredd ut over kommunen og har mange arrangement med få deltakere, sier Solrun Sylte.