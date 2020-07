Nye funn i Maja Herner-saken - Søk blir no avslutta

Nyheter

Det skriver Møre og Romsdal politidistrikt i ei pressemelding. Politiet melder at de har funnet mobiltelefonen og klokka hennes.

– Etter positive søk under "Storeniven" mandag 13.juli er nå alt vesentlig av levninger funnet etter Maja Justyna Herner som ble savnet i fjella ovenfor Ørsta sentrum på Sunnmøre 21. november 2018. Vi har også funnet mobiltelefonen og klokka hennes, sier politiinspektør Yngve Skovly.

Søkene som ble gjort mandag ble utført i samme fjellparti som det tidligere har blitt funnet levninger. Funnene gjør at selve søksarbeidet nå blir avsluttet.

– Levningene som ble funnet blir rutinemessig sendt til Gades Institutt i Bergen for DNA-analyse, og det er ingen grunn til å endre på at dødsårsaken skyldes skader etter et fall fra stor høyde, sier Skovly.

Fredag 5.juni fikk politiet melding fra en mann om funn av levninger i terrenget under fjellpartiet Nivane i Ørsta. Disse levningene ble 16.juni stadfestet å tilhøre polske Maja Justyna Herner (25) som forsvant den 21. november 2018.

– Vi som har arbeidet med den gjennom disse åra har vært opptatt av å finne svar, ikke minst til de pårørende om hva som kan ha hendt Maja. Pårørende og den polske ambassaden har hele tiden vært orientert om utviklingen i saka, avslutter Skovly.