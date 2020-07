Nyheter

Klokka 11.43 mandag formiddag melder politiet i Møre og Romsdal om ei fallulykke fra området ved «Rampestreken» på Nesaksla på Åndalsnes. Luftambulansen er i ferd med å hente ut den skadde personen. Det er opplyst at vedkommende skal være bevisst.

– Den siste meldinga vi har fått fra helikopteret er at redningsmannen skal være kommet ned til den skadde,og er i ferd med å heise vedkommende ut. Den skadde skal være et barn under ti år, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad ved Møre og Romsdal politidistrikt til Rbnett klokka 11.50.

Ifølge VG skal barnet ha falt mellom 10 og femten meter.

Saka oppdateres.