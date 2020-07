Nyheter

– Vi skal følge regjeringens smittervernsregler, men vi er avhengige av at folk gjør sin del av jobben. Det er vanskelig for oss å se hvem som er i familie. Det har vært situasjoner der det har vært for mange mennesker på et sted og det er uheldigsier Eva Kristin Ødegård, daglig leder i Moldebadet.