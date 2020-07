Leif Magne Langset har vore på Kleven søndag:

– Vi har ein langsiktig plan for dei tilsette

Den nye KMC-eigaren frå Molde kan ikkje kommentere om dei er aktuelle for å kjøpe opp resten av konkursbua, men Langset-konsernet planlegg for at det skal vere arbeid for dei KMC-tilsette også i lang tid framover.