Var i landstoppen på henleggelser av voldtektssaker – «frikjennes» av statsadvokaten

MOLDE: – Det kan opprøre folk, men det er et behov for allmennheten å vite om dette: Straffeloven gir ikke vern mot all uønsket samleie. Et samleie uten samtykke er ikke alene nok til å bli dømt for voldtekt, sier statsadvokat Jogeir Nogva til Romsdals Budstikke.