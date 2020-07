Slik skal Molde-regionen vise hva den har å tilby til årets turister

Nyheter

«Spise i Molde», «opplev Molde» - og snart «Moldepakken». Dette er tre foldere med ulike motiv fra regionen, men felles for alle tre er at de prydes av ei stor, rød rose. Folderne ble til etter at Masterplan reiseliv 2030 søkte, og fikk tildelt, aktivitetsmidler fra GassROR. Midlene skal øke synligheten og ta markedsgrep overfor den norske turisten i år.