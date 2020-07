Jazzlogen logger på årets Moldejazz:

– Vi skal delta med mange musikalske krumspring

Joda, noe skal være som det alltid har vært; Jazz-logen! Men ikke med Streetparaden, og ikke med de daglig og spektakulære friluftskonsertene. Jazzlogen har i godt over 30 år vært et livgivende organ for Moldejazz, som et bankende hjerte i jazzuka. Nytt blod og ny vitalitet. Nye toner og kanskje?