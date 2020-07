Nyheter

Rundt klokka 23.20 lørdag kveld melder Møre og Romsdal 110-sentralen om et skip som har mistet motorkraft i Moldefjorden, vest for Molde sentrum. Brannbåten er ute og assisterer skipet.

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) melder via Twitter at det skal være snakk om en fraktebåt med gear-problem. I tillegg til brannbåten, har HRS også sendt KV Njord og Polar Viking for å assistere skipet.

Saka oppdateres.