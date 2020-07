Lasteskip mistet motorkraft i Moldefjorden

Nyheter

Rundt klokka 23.20 lørdag kveld meldte Møre og Romsdal 110-sentralen om et skip som hadde mistet motorkraft i Moldefjorden, vest for Molde sentrum. Ifølge flere tipsere skal det ha vært utenfor Kringstadbukta. Brannbåten var raskt ute og assisterte skipet.

Skipet var et lasteskip, og årsaken til problemene var gear-trøbbel, det meldte Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) via Twitter. HRS sendte også KV Njord og Polar Viking for å assistere skipet.

Rundt klokka 00.10 fortalte Redningsleder Andreas Bull ved HRS Sør-Norge at skipet fikk meget god hjelp.

- Nå har det kommet godt med båter til han, både kystvakt og brannbåt. Vi sendte også ut en vanlig profesjonell arbeidsbåt som lå i Molde sentrum. Vi tok kontakt, og båten gikk ut for å assistere, forteller han.

Gearproblemene til skipet førte til at de sleit med å få propellen i gang, og båten kom veldig nært land før ankeret tok.

- Brannbåten rykket ut og fikk satt fast skipet, og holdt han fra å gå i land. Etter hvert fikk vi kobla opp arbeidsbåten Polar Viking, og situasjonen ser nå ut til å løse seg godt, sier Bull.

Han forteller at situasjonen ordnet seg kjapt.

- Det begynte å blåse opp der ute, og det var ikke ønskelig å sende en fraktebåt opp på stranda. Derfor er det veldig bra at det ordnet seg raskt, sier han.