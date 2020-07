– Jeg liker å se at kunder blir fornøyde med jobben jeg gjør

Nyheter

Ramona Subasu åpnet for tre uker siden en ny systue i Storgata i Molde. Hun har 22 års erfaring fra hjemlandet Romania og Norge. Hun er utdannet fashion designer og hadde et eget motehus i București under navnet Casa de Moda Ramona Simion Design. Etterhvert ville hun endre stilen sin og ikke nødvendigvis lage klær for catwalk. Så valgte hun å flytte til Norge og har lagt bak seg seks år i Norske Bunader. Hun har jobbet hjemmefra med et enkeltmannsforetak i et år. Denne våren sa hun opp jobben Norske Bunader og startet for seg selv, midt i koronakrisen. Hun mener hun kan gi kundene fine priser og godt håndverk.