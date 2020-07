Slik skaffer du deg restbillett til Moldejazz

Nyheter

Moldejazz frigjør restbilletter til årets festival lørdag klokken 12. Dette gjelder billetter til alle festivalens konserter, også de som ble tidlig utsolgt, opplyser Moldejazz i en pressemelding fredag.

– Hva betyr det – restbilletter til utsolgte konserter?

– Det handler om at vi har holdt av et fåtall billetter til media og gjester – og nå ser at vi nå kan legge ut disse. På noen konserter er det snakk om så få som tre og fire, andre kan det være åtte eller 10, sier festivalsjef Hans-Olav Solli og legger til:

– Vi fant ut av vi ville legge de ut for salg på denne måten, slik at det skal bli mest mulig likt for alle. Da finnes det en mulighet også for de mest etterspurte konsertene, som avslutningskonserten i domkirka. Der har vi fått mange henvendelser, sier Solli.

Ca. 3000 av de 3500 utlagte billettene har blitt solgt. Det gjør Moldejazz til landets største festival i 2020.

Enkelte konserter vil det være mulig å skaffe billetter til også i selve festivaluken.

Moldejazz forventer at billettene skal forsvinne i løpet av kort tid – så det gjelder å sitte klar om du ønsker å sikre deg en billett. Billettene legges ut på Moldejazz sine hjemmesider.