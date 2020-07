Se – her står Rosepikens lillesøster

Nyheter

Midt i Molde sentrum står den velkjente Rosepiken med sin rosekrans. I Rosenes by blir statuen sett på som et viktig bidrag til by-, kultur- og historiebildet, og den er en av de severdighetene som turister gjerne vil få med seg når de er i byen.

Statuen står på en fontene foran rådhuset, vendt mot sjøfronten og ned mot kjøpesenteret Moldetorget. Her har den stått i snart 50 år, gitt som en gave fra eieren av tidligere Høvding konfeksjonsfabrikk, Gottlieb Moe og hans kone Benedicte, 9. oktober 1971. Rosepiken er laget av bronse og utført av billedhugger Ragnhild Butenschøn.

Rosepikens lillesøster

En leser har gjort oss oppmerksom på at det finnes en lignende skulptur et annet sted i landet. I Moelv i Ringsaker kommune ligger Norges grønne fagskole - Vea, en skole som tilbyr studier innen blant annet hage, park, gartneri og blomsterdekorasjon. Skolen har naturligvis en stor og velstelt hage, blant annet utstyrt med en statue som muligens ser litt kjent ut – Blomsterpiken, også utført av billedhugger Ragnhild Butenschøn.

Populære piker

Grethe Bøhn Busterud, markedsansvarlig for Vea, forteller at også Blomsterpiken er en populær severdighet.

– Blomsterpiken er et populært fotomotiv for studenter, besøkende og andre på Vea. Kanskje ikke like mye fotografert som sin “storesøster” Rosepiken, men vi er utrolig stolt av vår Blomsterpike, forteller Busterud.

Blomsterpikens historie

Å finne informasjon om Blomsterpiken er ikke enkelt. Men i skolens jubileumsbok fra da de fylte 75 år, kommer statuens historie frem. I forbindelse med bygging av undervisningslokalene for blomsterdekorasjon på 70-tallet, søkte skolen om midler til utvendig utsmykking gjennom Statens kulturråd. Søknaden ble innvilget, og direktøren i Norsk Blomsterhandlerforbund, som også var formann i fagstyret for Vea, kjøpte først en skulptur av Finn Henrik Bodvin med navn Konstellasjon. Den ble riktig nok ikke godt tatt imot av folket, og det endte med at kunstneren tok den med hjem igjen. Konstellasjon har stått i Sunndal kommune siden 1975.

Etter mye leting etter en ny og passende skulptur, spredte lettelsen seg da det ble kjent at en skulptur med navn Blomsterpiken sto klar til overtagelse på et lager i Oslo. I boken står det at flere var kjent med Rosepiken som sto i Molde. Blomsterpiken er en mindre versjon av Rosepiken – en ung jente med en blomsterkurv fylt med ulike typer blomster. Den har stått på Vea siden 14. august 1976.

Kun felles røtter

Kunstneren bak begge skulpturene, Ragnhild Butenschøn, forlot oss i 1992. Gjennom den informasjonen som er tilgjengelig, ser det ikke ut til at de to «søstrene» har en annen sammenheng enn at de har samme «mor».

Som historien viser, var ikke Blomsterpiken laget til skolen direkte.

Leder i Romsdal sogelag, Bjørn Austigard, er sikker på at Rosepiken var laget til Molde by, ikke bare kjøpt opp tilfeldig.

– Det kan jeg si med 99 prosent sikkerhet. Utenkelig at den kan ha vært laget til noe annet formål, mener Austigard.

I skolens jubileumsbok står det at skulpturen fortjener en egen omtale som et vakkert element i parken. Med andre ord omtales begge skulpturene som viktige utsmykkinger – både her i Rosenes by og i blomsterhagen til Vea.