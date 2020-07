Ble kåret til «Årets Fjellgeit»: – Dette er stort for oss

Nyheter

– Det er helt fantastisk å få en slik pris når man har bygget opp alt sjøl. Det har vært tusenvis av gratistimer med innsats. Å føle at folk ser deg og at man blir sett for hva man har prøvd å få til. Dette er stort for oss, sier Kjetil Østli til rbnett før utdelinga utenfor en låve på Grøtta i Isfjorden. Han er den av de fire kameratene som har bygget opp magasinet som hadde reist til Romsdalen for å ta i mot pris og hyllest. I dag har magasinet 3000 abonnenter og hadde det siste året 800.000 brukere som leste to millioner artikler.