– Har ikke savnet bobilen en dag

Fra Portveien på Bremsnes til Holmenkollåsen på Tornes. Det var det som skjedde da ekteparet Bøe solgte bobilen og kjøpte et spikertelt med potensiale for to år siden. Spikertelt kjennetegnes av et snekret tilbygg til ei campingvogn, ifølge Wikipedia. En mer permanent konstruksjon i stedet for et fortelt av stoff og plast. Nå ser vi spikertelt i alle fasonger og varianter på en rekke campingplasser, ikke minst på Tornes. Hvor det er over 80 slike hyttevogner, som det egentlig er. Og en av de aller mest forseggjorte tilhører Karstein (62) og Grete (58) fra Averøy.